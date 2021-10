Presque plus de mesures sanitaires au Québec dès 2022?

Est-ce que la majorité des mesures sanitaires pourraient être levées en même temps que l’urgence sanitaire? C’est du moins le désir du premier ministre François Legault.

«On pense qu’on va être capable d’enlever la majeure partie des consignes, mais c’est possible qu’il faille en garder certaines. Mais on ferait ça, si c’est le cas, par projet de loi», a-t-il indiqué en mêlée de presse à l’Assemblée nationale, mercredi.

Hier, le premier ministre a annoncé que l’état d’urgence sanitaire sera vraisemblablement levé au début de l’année 2022. Si c’est le cas, les différentes mesures actuellement adoptées par décret devront alors passer par les processus normaux de l’Assemblée nationale.

Le ministre de la Santé Christian Dubé a toutefois été plus évasif sur la question. «Les mesures sanitaires, je vais laisser le Dr Arruda nous revenir avec un plan et, quand on aura ce plan-là, on en parlera», s’est-il contenter de dire.

Pour l’instant, il demeure nécessaire de conserver l’urgence sanitaire pour garder des mesures comme l’imposition du masque, et pour faciliter l’embauche de personnel de santé, précise-t-il.

