COVID-19: fin des tests de dépistage pour les voyages de moins de 72 heures

À compter du 30 novembre 2021, les personnes entièrement vaccinées ayant le droit d’entrer au Canada, qui quittent le pays et y reviennent dans les 72 heures suivant leur départ, sont exemptées de l’obligation de fournir un résultat de test moléculaire de dépistage de la COVID‑19 avant leur entrée.

Néanmoins, l’exemption ne s’applique qu’aux voyages en provenance du Canada faits par des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens. Ces personnes doivent être entièrement vaccinés et doivent quittent le pays et y revenir, par voie aérienne ou terrestre, en moins de 72 heures. Ils devront être en mesure de le démontrer.

Les personnes présentant des contre-indications médicales, les enfants non vaccinés de moins de 12 ans qui voyagent avec un parent, un beau-parent, un gardien ou un tuteur entièrement vacciné, peuvent également être exemptés.

La période de 72 heures s’échelonne de l’heure de départ initialement prévue pour leur vol en partance du Canada à l’heure de départ prévue pour leur vol de retour au Canada.

Liste élargie des vaccins acceptés aux fins de voyage

Le gouvernement du Canada élargira sa liste de vaccins acceptés aux fins d’entrée au Canada et d’exemption de certaines exigences liées aux tests de dépistage et à la quarantaine, à partir du 30 novembre . La liste comprendra les vaccins Sinopharm, Sinovac et COVAXIN, qui figurent sur la liste du protocole d’autorisation d’utilisation d’urgence (protocole EUL) de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Rappelons que pour être considéré comme entièrement vacciné, un voyageur doit avoir reçu toutes les doses d’un vaccin, ou d’une combinaison de vaccins, acceptés par le gouvernement du Canada, au moins 14 jours avant d’entrer au Canada. Les voyageurs peuvent avoir reçu leur vaccin dans n’importe quel pays et doivent télécharger leur preuve de vaccination en anglais ou en français dans ArriveCAN lorsqu’ils voyagent au Canada.

Changements à partir de la mi-janvier

D’autres mesures entreront en vigueur seulement à partir du 15 janvier 2022, selon le gouvernement du Canada.

Certains groupes de voyageurs actuellement exempts de certaines exigences relatives à l’entrée au Canada ne seront admis au pays qu’une fois entièrement vaccinés au moyen d’un des vaccins approuvés pour l’entrée au Canada. Jusqu’au 14 janvier 2022, les personnes appartenant aux groupes exemptés pourront continuer d’entrer au pays non vaccinés ou partiellement vaccinés.