COVID-19: plus de 1500 nouveaux cas au Québec

Le Québec recense 1512 nouveaux cas de COVID-19 dans le cadre du plus récent bilan de la pandémie, samedi. Cette statistique est en augmentation de 157 par rapport à la veille et de 341 par rapport à samedi dernier. Quelque 35 856 tests de dépistage ont été réalisés jeudi par les travailleurs du réseau de la santé afin de compiler ces résultats, soit 927 de plus qu’au jour précédent.

Un peu plus de la moitié (53,17%) des nouveaux cas du jour sont liés à des personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose il y a moins de 14 jours.

Quelque 675 des nouvelles infections (44,64%) concernent des personnes ayant reçu une deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 depuis au moins sept jours. Trente-trois des 1512 personnes (2,18%) ayant reçu un diagnostic d’infection à la COVID-19 en date du 3 décembre avaient reçu une première dose depuis au moins 14 jours.

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) estime que le risque d’infection à la COVID-19 est 3,4 fois plus important pour une personne non vaccinée. Le risque d’hospitalisation est 15,6 fois plus élevé.

Les hospitalisations sont en baisse de cinq avec un cumul de 225. De ce nombre, 60 personnes sont aux soins intensifs, trois de plus que la veille. On déplore par ailleurs un nouveau décès lié à la COVID-19, ce qui porte le bilan de la pandémie au Québec à 11 586 morts.

On rapporte 806 éclosions actives au Québec, une de plus qu’hier. Une proportion de 53,19% des hôpitaux québécois ne présentent aucun cas de COVID-19.