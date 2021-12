Retour du baseball: «la Ville ne sera pas le promoteur, ni ne mettra d’argent public», dit la mairesse

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, ne souhaite pas que la Ville soit le promoteur du retour du baseball et ne souhaite pas non plus y mettre d’argent public. C’est au Groupe Baseball Montréal, représenté par Stephen Bronfman et Pierre Boivin, de présenter le projet à la population, a expliqué la mairesse.

Le groupe, qui milite pour un retour de ce sport à Montréal, a pu faire une «mise à jour» du projet à l’hôtel de ville. Même si la mairesse considère le projet comme «intéressant», la promotion de celui-ci revient à l’autre partie. «La prochaine étape, c’est que le Groupe Baseball fasse une présentation à la population pour qu’on puisse parler de leur projet, de leur vision, mais également répondre aux questions, car il y en a beaucoup», avance-t-elle.

Montréal ne sera pas le promoteur du retour du baseball et, deuxième élément, c’est qu’il n’y aura pas d’argent public des Montréalais et Montréalaises dans la construction du stade. […] On a joué dans ce film-là et on a vu ce que cela a donné. Valérie Plante, mairesse de Montréal

C’est une question de transparence auprès de la population, soutient la mairesse. «Je les ai invités à faire cette mise à jour là auprès de la population. […] Ils doivent partager tout ça avec les Montréalais et les Québécois pour qu’on puisse se faire une tête.»

La mairesse dit qu’elle ne changera pas d’idée sur le sujet, car les Montréalais lui ont donné un mandat clair. «Les priorités, ce sont l’habitation et la transition écologique. Oui, c’est la relance économique, mais il faut pouvoir quand même la justifier. Dans ce cas-ci, c’est le message que j’ai réitéré, il n’y aura pas d’argent des Montréalais dans le projet.»

La dernière rencontre entre les deux entités remonte à «avant la COVID-19».