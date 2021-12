Les Canadiens joueront à huis clos à la demande du gouvernement

C’est devant des gradins vides au Centre Bell que les Canadiens affronteront les Flyers de Philadelphie ce soir. L’équipe a averti les partisans de ne pas se présenter au match.

Il s’agirait d’une demande du gouvernement ainsi que de la santé publique, explique l’organisation dans un message envoyé aux détenteurs de billets. «Nous avons accepté cette demande afin d’assurer la santé et sécurité de nos partisans et communautés», expliquent les Canadiens de Montréal dans un communiqué.

Il n’est toujours pas décidé si le match de samedi, opposant les Bruins de Boston aux Canadiens, sera disputé devant des partisans ou non. Une mise à jour à ce sujet sera fournie vendredi.

Les Canadiens ont reçu la confirmation que le Centre Bell recevra à nouveau des partisans au plus tard en janvier, mais à capacité partielle. «En attendant, nous continuons d’encourager tous et chacun à se faire vacciner et obtenir leurs doses de rappel dès que possible et d’adopter un comportement responsable en ce qui concerne les rassemblements sociaux et familiaux durant les Fêtes», indiquent les Canadiens.

Depuis le 8 octobre, les salles de spectacle peuvent être remplies à pleine capacité. Reste à voir quelles seront les règlementations qui seront en vigueur pour les prochaines semaines. Le premier ministre François Legault doit faire le point sur la situation sanitaire en compagnie du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, Horacio Arruda, à 18h, jeudi.