Le match Canadiens-Bruins prévu samedi est reporté

La LNH a annoncé que le match affrontant les Canadiens de Montréal aux Bruins de Boston, prévu samedi soir au Centre Bell, sera reporté.

Le match de samedi entre les Bruins et les Canadiens est reporté.https://t.co/ExGZpDn3nC — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) December 17, 2021

Par ailleurs, les Canadiens ont joué à huis clos leur match contre les Flyers de Philadelphie au Centre Bell jeudi soir. L’équipe a averti les partisans de ne pas se présenter au match.

Il s’agit d’une demande du gouvernement et de la santé publique. C’est du moins ce que l’organisation a fourni comme explication dans un message envoyé aux détenteurs de billets. «Nous avons accepté cette demande afin d’assurer la santé et sécurité de nos partisans et communautés», expliquent les Canadiens de Montréal dans un communiqué.

Le Centre Bell a confirmé qu’il pourra recevoir à nouveau des partisans au plus tard en janvier, mais à capacité réduite. «En attendant, nous continuons d’encourager tous et chacun à se faire vacciner et obtenir leurs doses de rappel dès que possible et d’adopter un comportement responsable en ce qui concerne les rassemblements sociaux et familiaux durant les Fêtes», indiquent les Canadiens de Montréal.