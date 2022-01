Céline Dion annule des concerts de sa tournée Courage

Affectée par des «spasmes musculaires graves et persistants», la chanteuse Céline Dion a annulé des concerts de sa tournée mondiale Courage devant avoir lieu aux États-Unis et au Canada du 9 mars au 22 avril. Les 19 concerts en question, qui auraient normalement dû avoir lieu en août et septembre avaient été reportés en raison de la pandémie.

L’équipe médicale de la chanteuse continue d’évaluer et de traiter son état apprend-t-on dans un communiqué publié samedi.

Céline Dion avait précédemment donné les 52 premiers concerts de sa tournée avant le début de la pandémie, en mars 2020, avant d’être récemment traitée pour des spasmes musculaires qui l’empêchent de chanter.

En octobre, la chanteuse québécoise avait d’ailleurs été contrainte d’annuler la grande première de son nouveau spectacle au théâtre du Resorts World à Las Vegas, qui était prévue pour le 5 novembre.

Son rétablissement «prendrait plus de temps qu’elle ne l’espérait».

«J’espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente et suivre les recommandations de mes médecins. Nos spectacles demandent beaucoup d’organisation et de préparation, et nous devons donc prendre aujourd’hui des décisions qui affecteront les plans dans deux mois», écrit l’interprète dans un communiqué.

Cette dernière ajoute par ailleurs être «très touchée» par les messages d’encouragement qu’elle a reçue de la part de fans sur les médias sociaux.

Les concerts annulés devaient pour la plupart avoir lieu dans l’Ouest américain et canadien. Quatre villes canadiennes étaient au menu, soit Winnipeg, Saskatoon, Edmonton et Vancouver.

Les détenteurs de billets achetés par carte de crédit seront remboursés automatiquement sur la carte utilisée lors de l’achat, peut-on également lire dans le communiqué émis samedi. Les détenteurs de billets des représentations annulées seront bientôt contactés par courriel pour plus d’informations.

Malgré l’annulation de la fin de la portion nord-américaine de Courage, les spectacles européens de la tournée sont cependant toujours prévus à l’horaire de la chanteuse au printemps, avec un premier concert à Birmingham, en Angleterre, le 25 mai.