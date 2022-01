La vaccination obligatoire «pas dans les cartons», dit Boileau

En conférence de presse sans le gouvernement, jeudi, le directeur national de santé publique par intérim, Dr Boileau, a écarté l’idée de la vaccination obligatoire.

Il ne considère pas la mesure d’actualité. Elle «n’est pas dans les cartons», dit-il. «Nous avons encore une capacité au Québec d’aller vers la vaccination. Il y a d’autres démarches qui sont mises de l’avant, notamment les toutes nouvelles, avec le ministre délégué Lionel Carmant.»

Réclamée par de nombreux acteurs politiques québécois, notamment de l’opposition, la Santé publique a tenu cet après-midi sa première conférence de presse séparée du gouvernement depuis le début de la pandémie.

C’est sur le thème de la prudence que le Dr Boileau a inauguré sa première conférence «indépendante». Malgré un déconfinement partiel qui pointe à l’horizon, et alors que M. Boileau entrevoit un certain plateau au niveau des hospitalisations, il ne s’avance pas sur d’éventuellement autres mesures.

Le Dr Boileau dit prendre en compte les préoccupations des Québécois et conçoit que les effets du confinement deviennent certainement pénibles. Mais, «il faut éviter tout recul, pour ne pas annoncer des choses et reculer ensuite. On prend des mesures fondées sur la science, pour proposer les mesures visant un retour à la normale», explique-t-il.

Les recommandations de la Santé Publique seront émises «semaine après semaine». Le Dr Boileau dit ne pas avoir de baguette magique et ne pas pouvoir assurer que le déconfinement partiel se transformera en déconfinement total. «C’est difficile de donner un calendrier, car cela dépend de la capacité dans les hôpitaux.»

Déception devant les taux de troisième dose

L’une des voies qui permettra d’atteindre l’objectif du déconfinement passe essentiellement par la vaccination, notamment vers la troisième dose, soutient le Dr Boileau.

«On n’est pas à 80% des personnes de 60 ans et plus qui sont allés chercher leur 3e dose, et on n’est pas à 50% des personnes de 40 ans et plus. Pour les 18 – 49 ans, on n’a pas atteint le quart.»

Des signes encourageants

De manière modeste, les dernières données de l’INESSS montrent des données encourageantes. «Au cours de la dernière semaine, on observe une décroissance des hospitalisations. Quand on regarde les hospitalisations sur la semaine, on voit aussi une baisse, c’est une première depuis deux mois», explique la présidente-directrice générale par intérim de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), Michèle de Guise.

«On projette une diminution des lits occupés par des patients covid mais de manière modeste. On reste toutefois au-dessus du niveau 4 de délestage établi par Québec. Dans les soins intensifs, on prévoit une même diminution», ajoute-t-elle. Cependant, le modèle de l’INESSS n’inclut pas le scénario de la rentrée, «ce sont des projections à court terme».

Alors qu’un déconfinement partiel s’amorce dès lundi, le Québec enregistre de nouveau, aujourd’hui, une baisse des hospitalisations liées à la COVID-19, avec une diminution de 117 personnes. Au total, 3153 personnes sont toujours alitées dans les hôpitaux à travers la province. Du côté des soins intensifs, le Québec enregistre également une baisse de 17 personnes, pour un total de 235 personnes présentement admises aux soins intensifs.