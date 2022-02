Aucune plainte contre Marie Montpetit, de retour à l’Assemblée

La députée de la circonscription de Maurice-Richard, Marie Montpetit, effectuera son retour à l’Assemblée nationale après avoir été écartée du caucus libéral. Aucune plainte officielle de harcèlement n’a été déposée à son égard.

C’est ce qui lui a été confirmé après qu’elle a procédé à une demande d’accès à l’information. «En octobre dernier, ma vie a basculé à la suite d’allégations anonymes qui ont circulé dans les médias, a commenté mardi Marie Montpetit. Concernant ces allégations, on a refusé de me rencontrer, de m’exposer la nature des faits et de me permettre d’être entendue. On m’a également refusé une enquête neutre et indépendante pour laquelle j’ai offert ma pleine collaboration.»

Désormais députée indépendante

Dominique Anglade avait pris la décision d’exclure Mme Montpetit de sa formation après que des allégations de harcèlement se soient mises à circuler à son sujet. La cheffe mentionnait alors qu’un retour de la députée au sein des libéraux était impossible.

«J’ai décidé de revenir à l’Assemblée nationale comme députée indépendante et de n’entreprendre aucune démarche pour être réintégrée au caucus libéral, indique Mme Montpetit. C’est donc dignement et sereinement que je retourne à l’Assemblée nationale et que je continuerai de faire mon travail pour représenter les citoyens qui m’ont élue.»

Mme Montpetit est députée de Maurice-Richard, circonscription auparavant nommée Crémazie, depuis 2014. Avant d’être exclue du Parti libéral, elle s’était retrouvée au cœur d’une escarmouche avec un autre député, Gaétan Barrette. Elle avait publiquement critiqué les prises de position du Dr Barrette en ce qui concerne les médecins de famille.

En conséquence, Dominique Anglade avait retiré le dossier de la Santé à Mme Montpetit. Gaétan Barrette avait quant à lui perdu le rôle de porte-parole des Finances publiques et pour le Conseil du trésor.