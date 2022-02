La vague Omicron a atteint un plateau à l’échelle mondiale, selon l’OMS

La vague Omicron montre des signes d’essoufflement et pourrait avoir atteint un plateau à l’échelle mondiale, selon les derniers chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans sa mise à jour épidémiologique sur la COVID-19 publiée le 1er février, l’OMS constate que les nouveaux cas de COVID-19 ont légèrement diminué au niveau mondial entre le 24 et le 30 janvier. Les décès, eux, ont toutefois augmenté par rapport à la semaine précédente.

L’agence a ainsi recensé plus de 22 millions de nouveaux cas, une diminution d’environ 2% par rapport à la semaine précédente. Plus de 59 000 nouveaux décès s’ajoutent au bilan, une augmentation de 9%.

Capture d’écran tirée du bilan de l’OMS

Les plus grandes baisses dans les Amériques

La région des Amériques, dont fait partie le Canada, est celle qui enregistre la plus grande baisse de nouveaux cas à hauteur de 20%, aux côtés de l’Asie du Sud-Est (- 8%). D’autres régions du monde voient les nouveaux cas augmenter, comme le Pacifique occidental (+ 37%), la Méditerranée orientale (+ 24%) et l’Europe (+ 7%).

Par contre, les décès signalés ont augmenté dans la région des Amériques (+ 16%). C’est aussi le cas en Asie du Sud-Est (+ 41%) et la région de la Méditerranée orientale (+ 32%)

Le nombre de décès a tendance à suivre la courbe des infections avec quelques semaines de retard.

C’est le voisin américain qui enregistre le plus grand nombre de nouveaux cas (+ 3 279 226) et de décès (+ 13 558) au niveau mondial, même si ces chiffres sont en diminution.

La vague Omicron semble aussi avoir atteint un plateau au Québec. En effet, la pression sur les hôpitaux québécois semble diminuer, mais le bilan des décès s’est alourdi en date du 31 janvier. Le Québec a enregistré une diminution de 36 hospitalisations, pour un total de 2852 personnes hospitalisées dans la province. Un total de 218 personnes ont été admises aux soins intensifs dans les hôpitaux québécois, soit cinq de moins que la veille. Cependant, la province a déploré 63 nouveaux décès soit 30 de plus que la veille.

En date du 30 janvier plus de 370 millions de cas confirmés et plus de 5,6 millions de décès ont été signalés dans le monde selon les chiffres de l’OMS.