COVID-19: les hospitalisations toujours en baisse

La tendance à la baisse se poursuit au Québec alors que les nouveaux chiffres gouvernementaux enregistre une diminution de 71 hospitalisations dues à la COVID-19, pour un total 2143 personnes hospitalisées.

Les hôpitaux québécois notent également une légère baisse des admissions aux soins intensifs, avec une diminution de onze personnes, pour un total de 153 personnes actuellement aux soins intensifs.

En ce qui concerne les nouvelles infections, on rapporte 2359 nouveaux cas dans la province. Par contre, il faut noter que le nombre de cas répertoriés n’est pas représentatif de la situation actuelle puisque l’accès aux centres de dépistage est réservé aux clientèles prioritaires.

Selon les données de l’INSPQ, une personne non vaccinée enregistre un risque d’hospitalisation 7.3 fois supérieur par rapport à une personne pleinement vaccinée. Au soins intensifs, le risque est 13.9 fois supérieur.

Le Québec recense 28 décès supplémentaires

La province recense 28 nouveaux décès dans les dernières 24 heures. Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 au Québec atteint désormais 13 684 décès.

Les éclosions actives affichent le chiffre de 1130 pour la date du 11 février.

86% de la population de 5 ans et plus entièrement vaccinée

Le Québec continue d’afficher près de 91% de premières doses pour les 5 ans et plus, et 86% de deuxièmes doses de vaccin.

Ce sont 19 511 premières doses qui ont été administrées au 18 ans et plus, depuis le 24 janvier.

Pourcentage de la population vaccinable non vaccinée

11.7%

La ligne VAX-19

Pour les Montréalais qui n’ont pas encore reçu leur première dose, des navettes de la ligne VAX-19 font désormais le chemin entre les cliniques de vaccination et quatre quartiers ciblés dans l’Est, l’Ouest, le Nord et le Centre-Sud de l’île.

Des représentants du gouvernement du Québec, des CIUSSS, de la Ville de Montréal et de la Société de transport de Montréal (STM) en ont fait l’annonce vendredi matin devant le CLSC de Saint-Léonard.

Les quatre circuits d’autobus temporaires de la ligne Vax-19 sont gratuits et accessibles en fauteuil roulant.