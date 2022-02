COVID-19: les hospitalisations baissent sous la barre des 2000

Le Québec enregistre une baisse de 57 hospitalisations liées à la COVID-19, pour un total de 1995 personnes hospitalisées dans la province. C’est la première fois depuis le 6 janvier 2022 qu’on est sous la barre des 2000 hospitalisations.

Trois personnes ont également quitté les soins intensifs, amenant à 129 le nombre total de personnes présentement hospitalisées dans ces unités au Québec.

Les chiffres gouvernementaux rapportent 24 nouveaux décès dans les dernières 24 heures. Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 au Québec atteint désormais 13 790 décès.

En ce qui concerne les nouvelles infections, on rapporte 2328 nouveaux cas dans la province. Par contre, il faut noter que le nombre de cas répertoriés n’est pas représentatif de la situation actuelle puisque l’accès aux centres de dépistage est réservé aux clientèles prioritaires.

Hôpital Hospitalisations

actives Variation depuis la veille Institut de cardiologie de Montréal 9 +2 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 67 -4 Hôpital général de Montréal 33 -2 Hôpital général juif 83 -4 Centre hospitalier de St. Mary 49 +2 Hôpital Maisonneuve-Rosemont 75 -2 Hôpital de Verdun 19 -2 CHU Sainte-Justine 23 +3 L’Hôpital de Montréal pour enfants 12 0 Hôpital neurologique de Montréal 6 -1 Hôpital Royal Victoria 40 -3 Hôpital de LaSalle 7 -1 Hôpital général du Lakeshore 31 -7 Hôpital de Lachine 6 0 Hôpital Fleury 15 -1 Hôpital Jean-Talon 15 -2 Hôpital Santa Cabrini 29 -2 Centre hospitalier de l’Université de Montréal 61 -1 Hôpital Notre-Dame 28 -4 Gouvernement du Québec

Le gouvernement québécois a annoncé la fin du passeport vaccinal mardi en conférence de presse. Le passeport vaccinal n’est donc plus requis dans les commerces de grande surface de plus de 1500 mètres carrés, ni à la SAQ, ni à la SQDC, et ce, depuis aujourd’hui.

Par ailleurs, le passeport ne sera plus nécessaire pour fréquenter les lieux de culte ni pour assister à des funérailles dès le 21 février.

Finalement, l’obligation du passeport vaccinal sera levée partout au Québec à partir du 14 mars, notamment dans les bars, les restaurants, les cinémas, mais aussi dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées (RPA).

Articles recommandés par l’auteur Québec annonce la fin du passeport vaccinal le 14 mars