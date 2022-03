Raïf Badawi libéré de prison

Après 10 ans de détention en Arabie Saoudite, le blogueur saoudien Raïf Badawi est libéré de prison.

Sa femme a rapporté cette information sur son compte Twitter.

Raif Badawi avait demandé sur son site internet la fin de l’influence religieuse dans le royaume saoudien, régi par le wahhabisme, version rigoriste de l’islam.

En plus d’avoir été condamné à 10 ans de prison pour avoir critiqué des leaders religieux en Arabie Saoudite, il a été condamné à recevoir 1000 coups de fouet. Lors d’une flagellation publique en janvier 2015, recevra 50 coups de fouet. Il ne semble pas avoir reçu d’autres châtiments corporels depuis.

L’histoire avait provoqué un tollé dans le monde entier au point où les États-Unis s’y sont mêlés. En 2019, le vice-président américain Mike Pence a demandé à l’Arabie saoudite de libérer le blogueur.

«Le peuple américain est à leurs côtés, et aujourd’hui les États-Unis d’Amérique appellent les gouvernements d’Érythrée, de Mauritanie, du Pakistan et d’Arabie saoudite à respecter le droit de conscience de ces hommes et à les libérer», avait-il déclaré.

La soeur de M.Badawi a également été arrêtée en Arabie saoudite en 2018.

Un citoyen d’honneur de Montréal

Raïf Badawi a été désigné citoyen d’honneur de la Ville de Montréal en mai 2018 par la mairesse de Montréal en personne, Valérie Plante.

Elle a réagi à la nouvelle dans un gazouillis, sur son compte Twitter personnel. «[…]nous lui souhaitons de profiter de sa liberté retrouvée», déclare Mme.Plante.

Le blogueur s’était vu décerner en 2015 le Prix Sakharov par le Parlement européen, une prestigieuse distinction en faveur des droits humains et de la liberté d’expression.