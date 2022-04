Nouveau rapport du GIEC: 3 ans pour agir

Photo: Martin Meissner / The Associated Press

Dans son dernier rapport, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) mentionne que l’émission de gaz à effet de serre (GES) doit être considérablement freinée d’ici 2025 pour limiter la hausse à 1,5 degré Celsius.

« Nous ne sommes pas sur la bonne voie pour limiter la hausse à 1.5 degrés (…) les prochaines années sont critiques », déclare le GIEC.

Le nouveau rapport du GIEC est sans appel concernant les émissions de GES. Elles doivent atteindre leurs pics avant 2025 au plus tard et devront être réduites de 43% d’ici 2030. Les émissions de méthane devront quant à elle être réduites de 34% d’ici 2030.

Des efforts supplémentaires seront donc nécessaire de la part de Québec pour augmenter l’objectif fixé à 37,5% de réduction des émissions de GES d’ici 2030 dans la province.

Des changements dans le style de vie et les comportements de la population permettraient de réduire les émissions de GES par 40 à 70% d’ici 2050. Une transition vers les transports actifs et électriques est ainsi nécessaire tout réduisant les voyages aériens.

« On sait quoi faire, on sait comment le faire et maintenant c’est à nous d’agir », a déclaré le co-président du groupe de travail du GIEC, Jim Skea.

Concernant le secteur de l’immobilier, le GIEC explique qu’une carboneutralité est possible d’ici 2050 mais que des actions doivent être prise dans la prochaine décennie afin de « saisir pleinement ce potentiel ».

Ce nouveau rapport publié aujourd’hui porte sur les façons d’atténuer le réchauffement climatique. Il est le dernier volet du sixième rapport du GIEC.

Plus d’informations à venir …