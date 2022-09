Ville-Marie: une piétonne dans un état critique suite à une collision

Une femme de 56 ans se trouve dans un état critique, après avoir été percutée par un véhicule la nuit dernière, sur la rue Saint-Hubert dans l’arrondissement de Ville-Marie. La collision a eu lieu aux alentours de 1h30 du matin.

Selon les informations recueillies auprès des témoins de l’accident, le véhicule circulait en direction sud et aurait renversé la piétonne qui tentait alors de traverser la rue Saint-Hubert, entre le boulevard Maisonneuve et la rue Ontario.

La piétonne a été transportée en centre hospitalier où son état est jugé critique.

Le conducteur, un homme de 78 ans, n’aurait quant à lui subi aucune blessure lors de la collision.



«Une scène a été érigée et les enquêteurs se sont déplacés afin de déterminer les causes et circonstances de cet évènement», indique Gabriella Youakim, la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).