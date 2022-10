Le PLQ est élu dans D’Arcy-McGee

Elisabeth Prass, du Parti libéral du Québec (PLQ), emporte sa première élection dans la circonscription de D’Arcy-McGee avec autour de 54% des voix selon les projections de Radio-Canada. Prass n’est pas inconnue des citoyens de D’Arcy-McGee puisque, de 2014 jusqu’aux élections, elle était directrice du bureau de comté de l’ancien député David Birnbaum.



Le Parti conservateur du Québec (PCQ) misait sur Bonnie Feigenbaum, une candidate qui fut militante libérale de longue date dans le but de faire une percée sur l’île de Montréal en séduisant les anciens libéraux qui sont devenus désenchantés du parti. Il n’a pas réussi son pari, mais à 21h15 cumulait tout de même 20% des voix, soit 16% de plus qu’aux dernières élections, ce qui le place en deuxième position.



Au même moment, la CAQ récolte 7% et QS 7% . Le Parti Canadien du Québec obtient quand même près de 5%, ce qui le place au-dessus du PQ.



Malgré son élection, il faut souligner une baisse du support libéral dans ce traditionnel château fort. Les élus libéraux dans D’Arcy-McGee n’avaient pas récolté moins de 70% d’appui depuis les élections de 1994. Un sondage Léger montre un certain affaissement du support pour le PLQ dans la communauté non francophone du Québec, celui-ci étant tombé sous les 50% depuis mars, alors qu’il tourne habituellement autour de 80%. Dans cette circonscription à 80% anglophone ou allophone, le résultat dans D’Arcy McGee témoigne de ce phénomène large.

