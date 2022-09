7 choses à savoir sur D’Arcy-McGee

Un total de 27 circonscriptions québécoises se trouvent sur l’île de Montréal. Métro vous présente ici ce qu’il faut savoir sur D’Arcy-McGee dans le cadre des élections de 2022.

1- Dernière course

En 2018, David Birnbaum du Parti libéral du Québec (PLQ) a été élu avec 74,32% des voix. En deuxième position, le candidat de Québec solidaire (QS) n’a récolté que 7% du scrutin.

2- Député sortant

Réélu en 2018 pour un second mandat, David Birnbaum est issu du monde des médias et de l’administration et a fait ses débuts en politique il y a huit ans, lors de sa première élection.

David Birnbaum a annoncé en avril qu’il ne solliciterait pas un troisième mandat. Izabel Czuzoj-Shulman a été pressentie pour lui succéder, mais le PLQ a finalement annoncé qu’il serait représenté par Elisabeth Prass, ancienne directrice du bureau de circonscription du député sortant. Lors de l’investiture de Prass, le PLQ a notamment rappelé son engagement dans la défense des intérêts des anglophones et des communautés minoritaires.

3- Tendances

Depuis sa création en 1965, la circonscription électorale de D’Arcy-McGee a toujours été représentée par le PLQ, à l’exception des années 1989 à 1994, pendant lesquelles Robert Libman, fondateur du Parti égalité, en a été le député.

Herbert Marx, ministre de la Justice, et Lawrence S. Bergman, ministre du Revenu, ont notamment occupé le poste de député de D’Arcy-McGee. M. Bergman a représenté la circonscription de 1994 à 2014.

4- Candidat.e.s 2022

Junlian Leblanc (CAQ)

Renée-Claude Lafontaine (PQ)

Joel DeBellefeuille (BM)

Hilal Pilavci (QS)

Moussa Seck (PVQ)

Marc Perez (PaCQ)

Elisabeth Prass (PLQ)

5- Profil sociodémographique

Langue

Dans D’Arcy-McGee, l’anglais est la langue la plus souvent parlée à la maison à 42,9%. Le français arrive en troisième position avec 19,8%, derrière les langues non officielles (26%).

Familles

En 2016, on comptait 22 440 familles vivant dans la circonscription. Parmi celles-ci, 32,4% sont composées de couples sans enfant, et 47,7% sont des couples avec enfants. Au Québec, c’est respectivement 43% et 40,2%.

Diversité

Dans D’Arcy-McGee, 42,5% des ménages privés font partie d’une minorité visible. Au Québec, c’est 13,5%. La communauté philippine est la plus largement représentée, avec 32,1%.

Revenus

En 2016, près de 16% des ménages privés ont un revenu de 19 999 $ ou moins. Le revenu médian des ménages privés comptant deux personnes ou plus est de 66 038 $. Dans la province, c’est 78 645 $.

6- Limites géographiques

La circonscription de D’Arcy-McGee englobe les villes de Côte-Saint-Luc et Hampstead, ainsi qu’une partie de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Crédit montage: Métro Média

7- Signification du nom de la circonscription

Créée en 1965 après l’abolition des circonscriptions de Montréal-Outremont et de Westmount–Saint-Georges, la circonscription de D’Arcy-McGee tient son nom de Thomas D’Arcy McGee (1825-1868), l’un des pères de la Confédération canadienne et ancien député de Montréal-Ouest. D’origine irlandaise, le journaliste et homme de lettres a notamment milité pour l’égalité des immigrants irlandais.

*Les statistiques présentées sont le résultat de la compilation des données du Recensement du Canada de 2016 de Statistique Canada. Elles sont accessibles sur le site d’Élections Québec.