CF Montréal: ne rien tenir pour acquis

Qui l’eût cru? Après avoir entamé sa saison en MLS avec trois revers et un match nul, le CF Montréal a conclu le calendrier au deuxième rang de l’Association Est en plus de fracasser des dizaines de records. La troupe de Wilfried Nancy a connu la meilleure saison de l’histoire du Bleu-blanc-noir grâce à une récolte de 65 points. Seuls l’Union de Philadelphie (67) et le Los Angeles FC (67) ont mieux fait cette année à travers le circuit Garber.

«Je pense que la clé du CF Montréal cette saison a été la continuité. Les joueurs ont continué à croire au projet collectif et les choses se sont mises en place malgré le début de saison compliqué. Le système de jeu de Wilfried Nancy a été respecté par tous les joueurs», analyse le chroniqueur soccer du Kan Football Club, Sydney Fowo.

La troupe montréalaise a d’ailleurs été la plus décisive sur les pelouses adverses, récoltant 11 victoires à l’étranger, un record en MLS.

Plusieurs records de club pour l’édition 2022

– Deuxième rang dans l’Est et 3e dans toute la MLS (record précédent: 3e dans l’Est en 2015)

– 20 victoires (record précédent: 15 en 2015)

– 9 défaites (record précédent: 11 en 2016)

– 65 points au classement (record précédent: 51 en 2015)

– 63 buts marqués (record précédent: 52 en 2017)

– 66 mentions d’aide (record précédent: 49 en 2013)

– 185 coups de pied de coin (record précédent: 168 en 2021)

– 317 tirs accordés (record précédent: 376 en 2019)

– 126 tirs cadrés accordés (record précédent: 144 en 2021)

– 8 matchs sans défaite à deux reprises (record précédent: 6 matchs sans défaite trois fois)

– 14 buts marqués par des défenseurs (record précédent: 7 en 2013 et 2021)

Place aux choses sérieuses

Cet impressionnant palmarès pourrait toutefois perdre tout son cachet, dimanche, si le CF Montréal ne parvenait pas à vaincre le Orlando City SC en quarts de finale de l’Est. Celui-ci a battu le Crew de Columbus par la marque de 2 à 1 dimanche dernier pour décrocher son billet donnant accès aux séries éliminatoires. L’équipe floridienne tentera de venir jouer les trouble-fêtes à Montréal, en tant que club négligé.

«Il faudra être vigilant parce que c’est une équipe qui a beaucoup d’atouts. […] Je m’attends à un match extrêmement physique. Orlando est une équipe agressive avec des joueurs ayant de bons gabarits. Je prévois une grosse bataille au milieu de terrain avec des joueurs comme Urso, Araujo et Pereyra, qui sont de très bons joueurs. Très hâte de voir les duels avec les milieux montréalais Wanyama, Piette et Koné», poursuit Sydney Fowo, qui analyse les matchs du CF Montréal sur les ondes de BPM Sports.

Le club montréalais pourra compter sur le soutien de ses partisans alors qu’on affichera guichets fermés au stade Saputo.

«Il ne faut pas oublier que le club s’est réconcilié avec son public cette année. Les salles combles commencent à s’enchaîner, dimanche ce sera la sixième de l’année et les joueurs ont tous très hâte de jouer devant leurs partisans», note Sydney Fowo, faisant référence notamment à la fermeture de la section 132 l’an dernier.

En cas de défaite, il s’agirait du dernier mach de Djordje Mihailovic et de Victor Wanyama avec le CF Montréal, eux qui s’envoleront sous d’autres cieux à la fin de la saison. Parions que les deux ténors tenteront de terminer leurs parcours montréalais sur une note positive.

Johnston, Quioto et Giraldo récompensés

C’est jeudi que l’organisation du CF Montréal dévoilait les lauréats des trophées individuels pour la saison 2022. À sa première année avec le club, Alistair Johnston a été nommé joueur défensif par excellence. Acquis en décembre 2021 du Nashville SC, Johnston est rapidement devenu un pilier pour la défense montréalaise. Il a cumulé 30 titularisations, 4 buts et 5 passes décisives cette saison.

Alistair Johnston a été nommé joueur défensif par excellence du CF Montréal.

Photo: Clément Bolano / Métro média

Romell Quioto a quant à lui hérité du titre de joueur par excellence de l’année. C’est la deuxième fois que l’attaquant hondurien remporte ce prix, après son titre en 2020. Quioto a été le meilleur buteur et passeur de l’équipe en 2022 avec 15 buts, un sommet en carrière, et 6 passes décisives en 30 matchs.

Romell Quioto a été nommé joueur par excellence du CF Montréal pour la saison 2022.

Photo: Clément Bolano / Métro Média

Le milieu de terrain Tomas Giraldo a quant à lui remporté le trophée Jason-Di-Tullio, désormais remis au joueur ayant démontré le plus l’état d’esprit de «La Grinta». Cette expression italienne, préconisée par le défunt Jason Di Tullio, représente le courage et la combativité des joueurs, sur et à l’extérieur du terrain. Il s’agit d’une nouvelle distinction annuelle décernée en l’honneur de l’ancien joueur et entraîneur adjoint du CF Montréal, décédé le 29 juillet 2022.

«Tomas a eu beaucoup de malchance avec ses blessures et a travaillé fort toute la saison. C’est une belle pensée du vestiaire pour l’encourager à ne pas abandonner», a déclaré le directeur sportif du club, Olivier Renard.