Le CF Montréal bannit ses clubs de fans du Stade Saputo et ça passe mal

Le club de soccer CF Montréal a décidé de fermer la Section 132 du Stade Saputo pour une durée indéfinie, bannissant du même coup certains clubs de fans. L’équipe dit agir à la suite d’agissements contraires aux règlements du stade et du Code de conduite de la MLS.

La décision ne plait pas à plusieurs partisans.

La section 132 du Stade Saputo est la tribune où se regroupe les fervents supporters, ce qui inclut l’Association des supporters (ASUPMTL), les Ultras Montréal 2002 et les groupes de supporters affiliés.

Une série d’incidents, récents et plus anciens, a obligé le Club à agir. Des agissements répétés de violence, d’agression verbale et physique, d’intimidation et de vandalisme, ainsi que l’utilisation fréquente de fumigènes, de dispositifs incendiaires et autres items pyrotechniques non autorisés, ont continué à croître dans la section 132.

Communiqué du CF Montréal