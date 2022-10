Fin de semaine ensoleillée presque partout au Québec

La fin de semaine sera ensoleillée dans la plupart des régions du Québec où un ciel bleu et des températures supérieures à la normale saisonnière sont attendues. L’été joue les prolongations avant que le mercure ne replonge dès le milieu de la semaine prochaine.

C’est à Montréal qu’il fera le plus chaud ce samedi avec des températures maximales avoisinant les 19 degrés Celsius. Au plus bas, le mercure affichera 12 degrés Celsius pour la métropole.

Une fin de semaine magnifique d'automne est à nos portes. Les températures seront douces et le soleil sera présent.🌞 Voici les températures maximales prévues samedi et dimanche. Pour plus de détails consultez nos prévisions: https://t.co/ww93QrUFUy#meteoQC pic.twitter.com/hsHLN6vaaI — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) October 21, 2022

Montréal tarde d’ailleurs une fois de plus à connaître son premier gel automnal, note Julie Perreault, rédactrice chez Météo Média.

«Ce n’est pas la première fois que la métropole est en retard en ce qui a trait à son premier gel automnal. Généralement, celle-ci y a droit autour du 17 octobre. Or depuis 2014, le premier gel montréalais se manifeste aussi tard qu’en novembre, une année sur deux», explique-t-elle.

Ce phénomène serait en parti attribuable au caractère urbain de la métropole et à la présence croissante d’îlots de chaleur, d’après Julie Perreault.

Environnement Canada, pour sa part, appelle à la prudence et rappelle que «le soleil peut devenir un important obstacle à la visibilité en début et en fin de journée. Plus nous approchons le solstice d’hiver, plus le soleil se retrouve près de l’horizon et pour de plus longues périodes.»

