Une délégation française en visite à Montréal-Nord

Après le passage en France d’une délégation nord-montréalaise plus tôt dans l’année, c’était au tour des représentants d’Évry-Courcouronnes, une localité en banlieue de Paris, de visiter Montréal-Nord du 24 au 28 octobre, à l’invitation de la Table de quartier, des YMCA du Québec et de l’Arrondissement.

Un groupe de membres du conseil d’arrondissement de Montréal-Nord s’était rendu à Évry-Courcouronnes plus tôt cette année pour mener une mission sur les bonnes pratiques en matière d’innovation éducative.

Cette fois-ci, une dizaine de représentants des milieux de l’éducation, du développement social et des forces de l’ordre ont reçu la délégation et ont visité la Maison culturelle et communautaire, l’école Henri-Bourassa, le chantier de la nouvelle école secondaire ainsi que le poste de quartier 39.

«Nous sommes très heureux de recevoir à notre tour la délégation française d’Évry-Courcouronnes, a affirmé Hoda Essassi, directrice générale de la Table de quartier de Montréal-Nord. Nous leur offrons un programme riche qui met particulièrement l’accent sur l’approche qui est au cœur de la mission de la Table de quartier de Montréal-Nord, celle basée sur la concertation, la collaboration des différents acteurs communautaires, institutionnels et politiques dans le but d’avoir un impact collectif et de répondre aux besoins de la population que nous desservons.»