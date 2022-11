Prenons-nous soin de nos enfants? C’est la question à laquelle Métro a tenté de répondre à l’occasion de la Journée internationale des droits des enfants, célébrée ce dimanche 20 novembre.

Dans ce dossier ­Jeunesse, nous avons fait l’état des lieux de la situation actuelle à ­Montréal, en récoltant des données et en mettant en lumière les chiffres les plus saisissants, tant sur le plan du décrochage scolaire et de ses conséquences que sur le plan du travail des enfants ou de la protection de l’enfance.

Les réponses apportées à cette interrogation démontrent à quel point il est essentiel, encore en 2022, que ­Montréal fasse tout pour protéger ses enfants.