Un Fonds québécois pour les changements climatiques?

Des cheminées d'usines et de raffineries dans Montréal-Est. / Josie Desmarais/Métro

Un Fonds québécois pour les pertes et préjudices causés par les changements climatiques doit être mis sur pieds, estime le parti québécois. Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, somme le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, d’agir rapidement à ce niveau.

Cet appel à agir se produit alors que plusieurs à Montréal manifestent contre la tenue de la 27e conférence des Nations unies sur le climat (COP27) se tenant à Charm el-Cheikh, en Égypte.

M. Arseneau soutient que ce Fonds permettra de soutenir les pays du Sud et les états vulnérables subissant des « pertes et préjudices » causés par les changements climatiques, comme la désertification et l’érosion, estime-t-il.

«L’occasion est belle pour positionner le Québec en leader en termes de financement des pertes et dommages liés aux changements climatiques. Il faut envoyer un signal fort et aller de l’avant dès maintenant : la planète ne peut plus attendre», affirme Joël Arseneau par voie de communiqué.