Le philanthrope montréalais Lorne Trottier a fait un don de 26 M$ pour financer la recherche en astrophysique universitaire montréalaise. L’enveloppe a été partagée en deux : une part pour l’Institut spatial Trottier de McGill, qui reçoit 16 M$, et l’autre pour l’Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes (iREx) de l’Université de Montréal, qui se voit attribuer 10 M$.

Ces dons historiques de la Fondation familiale Trottier confortent le statut de Montréal en tant que principal pôle de recherche en astrophysique au Canada et sur la scène internationale. Il s’agit du plus gros don de l’histoire dans ce domaine aux universités de Montréal (UdeM) et McGill.

L’Institut spatial Trottier de McGill

La moitié du 16 M$ versée à l’Institut spatial de McGill sera investie dans l’aménagement d’une annexe à son bâtiment actuel, rue University. L’autre tranche servira à financer des bourses d’études aux cycles supérieurs ainsi que des bourses postdoctorales en plus d’élargir les programmes en place et le soutien à la recherche.

En reconnaissance de ce don exceptionnel, l’Institut spatial de McGill sera renommé Institut spatial Trottier de McGill.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers la Fondation familiale Trottier pour leur généreux appui à l’Université et à ses facultés des sciences et de génie, qui a contribué au fil des ans à enrichir notre connaissance du monde», a déclaré Christopher Manfredi, principal et vice-chancelier par intérim de l’Université McGill.

L’Institut Trottier à l’Université de Montréal

L’Institut de recherche sur les exoplanètes de l’Université de Montréal recevra quant à lui un don de 10 M$ qui permettra à l’équipe scientifique de poursuivre ses recherches pour découvrir des signes de vie à l’extérieur du système solaire.

En reconnaissance de ce don exceptionnel et du soutien de Lorne Trottier et de la Fondation familiale Trottier depuis sa création, l’iREx sera renommé Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes.

« Les chercheuses et chercheurs passionnés qui scrutent le ciel ont déjà élargi considérablement nos horizons, a indiqué le recteur de l’Université de Montréal, Daniel Jutras. En sondant les mystères de l’Univers, on en vient à reconnaître toute la beauté et la fragilité de notre planète. Le soutien sans précédent offert aux scientifiques montréalais par M. Trottier et la Fondation familiale Trottier est aussi un appui à la préservation de nos écosystèmes. C’est un don dont l’effet se fera sentir auprès des générations futures. »