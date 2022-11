Encore un écart de salaire important entre les hommes et les femmes

Le salaire moyen des femmes équivaut à 91% de celui des hommes au Québec. En moyenne, les femmes salariées gagnent 27,39 $ de l’heure, et les hommes, 30,16 $.

L’inégalité des salaires se retrouve surtout dans le milieu de la fabrication et des services d’utilité publique. Dans ce domaine, le salaire des femmes n’équivaut qu’à 79% de celui des hommes. Les hommes y touchent en moyenne 24,66 $ de l’heure, contre seulement 19,51$ pour les femmes.

Dans plusieurs domaines d’emploi, comme les ressources naturelles, l’agriculture, les transports et la machinerie, l’écart de salaire est demeuré le même entre 1998 et aujourd’hui. En sciences naturelles, en santé, en enseignement et en arts, l’écart s’est amoindri, mais de manière peu significative.

La situation s’améliore toutefois depuis 1998. À l’époque, la rémunération des femmes équivalait à environ 83% celle des hommes. La Loi sur l’équité salariale a été adoptée au Québec il y a 26 ans.

Cette loi avait comme objectif de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe.