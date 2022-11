Démantèlement majeur d’un réseau de trafiquants de drogues

Une douzaine de perquisitions sont en cours au Québec, notamment à Montréal. Un réseau de production et de distribution de drogues de synthèse est présentement démantelé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Près de 300 policiers et policières participent à l’opération mercredi, incluant des agents de la Sûreté du Québec, de la Police provinciale de l’Ontario, du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Les perquisitions se passent dans la métropole, mais aussi dans Lanaudière, en Mauricie, dans les Laurentides et en Ontario.

Les perquisitions découlent d’une enquête entamée l’an dernier par l’équipe Antigang de la Division du crime organisé du SPVM. Un bilan des arrestations sera produit par le SPVM en fin de journée, mercredi.