La guignolée des médias, c’est demain!

De 6h30 à 17h30 demain, 1er décembre, les bénévoles seront présents à 70 points de collecte dans le Grand Montréal pour amasser des dons dans le cadre de la 22e édition de La guignolée des médias, afin d’aider les familles en situation de précarité alimentaire et affectées par l’inflation.

En plus des multiples intersections habituelles où les gens peuvent donner, il sera possible de faire des dons aux stations de métro Angrignon, Berri-UQAM, Bonaventure, Champ-de-Mars, Jarry, Jean-Talon, Place-des-Arts, Radisson et Saint-Laurent, en plus des épiceries Maxi et Provigo, épiciers partenaires de la guignolée.

La liste complète des points de service à Montréal et partout au Québec se trouve ici.

Ceux qui ne pourront contribuer à la collecte de rue demain pourront déposer leurs dons en argent ou en denrées alimentaires non périssables jusqu’au 31 décembre en se rendant dans un Provigo ou un Maxi de leur choix. Il est également possible de faire un don en argent en visitant le guignolee.ca ou de verser 10 $ en textant NOEL au 20222.

Tous les dons seront remis à une centaine de comptoirs d’aide alimentaire et d’organismes reconnus. À leur tour, ces groupes les redistribueront sous la forme d’aliments et de repas à plusieurs milliers de gens et de familles d’ici pour la période des Fêtes, mais aussi après.