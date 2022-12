La CMM adopte deux nouveaux règlements sur la qualité de l’air

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a annoncé l’adoption de deux règlements visant à améliorer la qualité de l’air sur l’île de Montréal, dont un règlement qui entre en vigueur aujourd’hui.

Ces nouveaux règlements consistent en des modifications du Règlement 2001-10 sur les rejets à l’atmosphère et sur la délégation de son application. Portant les numéros 2022-99 et 2022-100, ces derniers remplacent le règlement 2022-98 et viennent écarter certaines ambiguïtés quant aux méthodes d’échantillonnage et de calculs qui ont entraîné des contestations ou suscité des débats d’interprétation devant les tribunaux au fil des ans.

La mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, a réagit à ces nouveaux règlements qui affecteront nécessairement l’usine de Sanimax.

«Les modifications réglementaires visent toutes les entreprises sur le territoire de l’agglomération, dont Sanimax. Exiger que l’ensemble des activités liées à l’entreposage de la matière animale destinée à une usine d’équarrissage se déroulent dans un bâtiment, donc, interdire toute forme de conservation de la matière animale à l’extérieur d’un bâtiment, devrait avoir un impact fort positif pour la communauté de Rivière-des-Prairies.»

«Je suis très satisfaite des modifications apportées au règlement, qui nous permettront de mieux protéger la qualité de l’air pour la population, a quant à elle affirmé la mairesse Valérie Plante, par voie de communiqué. Bien que plusieurs entreprises respectaient déjà l’ancienne version du règlement et ne subiront aucun impact par ces modifications, c’était devenu essentiel de réduire l’ambiguïté du règlement pour assurer un meilleur contrôle des rejets dans l’atmosphère. Ces gains témoignent de notre engagement à défendre la qualité de vie des citoyens et citoyennes et la santé publique sur nos territoires.»

La CMM et la Ville de Montréal tiendront une séance d’information publique le 13 décembre afin d’expliquer les nouveaux règlements et de répondre aux questionnements des citoyennes et citoyens et des entreprises.