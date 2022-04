Sanimax: «on est furieux que RDP ait été encore ignoré»

Si le gouvernement du Québec a annoncé ce mercredi un plan d’action pour réduire les odeurs de l’usine Sanimax à Lévis, rien de tel n’est pour l’instant prévu à Rivière-des-Prairies, déplore le comité citoyen SOS Sanimax RDP.

Le ministre de l’Environnement Benoit Charette a présenté le plan pour L’usine de Lévis mercredi, en présence du président de Sanimax pour l’Amérique du Nord, Martial Hamel. Le plan prévoit l’installation de brumisateurs à l’extérieur de l’usine d’équarissage au cours des deux prochaines années. Sanimax devra également mettre en place une aire de réception ventilée pour ses véhicules.

Ce plan est le fruit de la concertation de Sanimax, des Éleveurs de porcs du Québec ainsi que des ministères de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

Les citoyens voisins du site d’équarrissage de Lévis ont multiplié les plaintes depuis l’été dernier. Ils protestaient notamment contre les odeurs nauséabondes produites par les activités de l’entreprise. Un combat également mené depuis plusieurs années par des citoyens de Rivière-des-Prairies.

RDP laissé pour compte

Si la nouvelle semble positive pour les habitants de Lévis, aucun changement n’est à prévoir pour l’instant à Rivière-des-Prairies.

Sanimax a fait l’objet de deux condamnations par la Cours supérieure du Québec en décembre dernier. Photo: Archives, Métro Média

Le comité citoyen SOS Sanimax RDP, qui se bat depuis plusieurs mois contre Sanimax, avait obtenu une victoire juridique contre l’entreprise le 23 décembre. La Cour supérieure avait alors reconnue la société coupable de pollution de l’air et des eaux sur son site montréalais.

Si, à l’époque, le collectif s’était félicité de la condamnation, il est aujourd’hui toujours en attente d’actions concrètes.

«Nous sommes très déçus», confie à Métro le coresponsable du groupe SOS Sanimax RDP, Théo Vecera.

«On est furieux que Rivière-des-Prairies ait été encore ignoré par ce gouvernement. […] C’est ici le siège social, c’est ici que Sanimax a plus d’un million d’amendes. C’est ici que la Ville est en cours [de discussions] avec Sanimax. Et c’est ici qu’a commencé le recours collectif», martèle-t-il.

Cela fait plus de 30 ans que les citoyens de l’Est de Montréal subissent les nuisances causées par l’entreprise. Valérie Plante, mairesse de Montréal

«Nous attendons le plan pour Montréal»

Lors de la récente condamnation de Sanimax, la mairesse de Montréal Valérie Plante saluait la décision de la Cour supérieure.

«J’espère que l’entreprise prendra ses responsabilités […], sans quoi nous continuerons de la talonner sans relâche jusqu’à ce qu’elle se conforme», déclarait-elle alors.

Un engagement par ailleurs répété dans une réaction au plan d’action provincial pour l’usine de Lévis.

«La Ville de Montréal travaille sans relâche pour que Sanimax respecte les lois environnementales et arrête de polluer la qualité de vie du quartier de Rivière-des-Prairies», affirme la Ville, selon ce que relaie la mairesse d’arrondissement Caroline Bourgeois sur sa page Facebook.

Le cabinet de Valérie Plante demande au gouvernement «un plan national pour les trois usines de Sanimax» au Québec.

«C’est le MAPAQ qui détient le pouvoir de faire coopérer l’entreprise. Nous attendons avec impatience [son] plan pour Montréal», insiste la Ville centre.

«Cela fait plus de 30 ans que les citoyens de l’Est de Montréal subissent les nuisances causées par l’entreprise», conclut-elle.

Contacté par Métro, le cabinet de la mairie d’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles n’avait pas donné suite à nos demandes au moment de publier cet article.