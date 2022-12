L’Allocation canadienne pour le logement disponible sous peu

À partir du 12 décembre, tous les locataires admissibles pourront faire une demande de supplément unique grâce à l’Allocation canadienne pour le logement, un programme mis en place par le gouvernement fédéral afin de soulager les pressions financières d’un loyer trop élevé, dans le contexte de la hausse de l’inflation.

Cette allocation administrée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) donnera droit à un paiement unique non imposable de 500 $, si le revenu et le montant payé pour le loyer sont admissibles selon les calculs établis par l’ARC. La communauté étudiante a également accès à cette allocation.

«Ce supplément a pour but d’aider les locataires à faible revenu à payer leur loyer. Vous pourriez avoir droit à un paiement unique non imposable de 500 $ si votre revenu et le montant que vous payez pour le loyer sont admissibles», précise le député fédéral de Bourassa, Emmanuel Dubourg.