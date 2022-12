Lancement du programme Emplois d’été Canada 2023

Le programme Emplois d’été Canada 2023, qui vise les employeurs souhaitant recevoir un financement du gouvernement fédéral afin d’embaucher du personnel pour la saison estivale, a été lancé le 5 décembre. La demande se fait par voie électronique, sur les plateformes fédérales.

Les organismes sans but lucratif et les employeurs des secteurs publics et privés qui comptent au maximum 50 employés à temps plein ont jusqu’au 12 janvier pour présenter une demande de financement afin de recevoir des prestations offertes par le programme fédéral. Des emplois à plein temps seront offerts à compter d’avril 2023.

Le député fédéral de Bourassa, Emmanuel Dubourg, «encourage les organismes sans but lucratif, les employeurs du secteur public et les petites entreprises à demander du financement dans le cadre du programme Emplois d’été Canada. La circonscription a tiré d’énormes bénéfices d’Emplois d’été Canada dans le passé, car les possibilités que le programme offre à la fois aux jeunes et aux employeurs sont sans pareilles.»