Québec a accueilli près de 300 000 résidents temporaires en 2022

Grâce aux résidents temporaires, le Québec a accueilli près de six fois plus d’immigrants en 2022 par rapport à sa cible initiale (50 000), selon ce qui ressort du dernier bilan démographique publié, jeudi, par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Au deuxième trimestre de 2022, la hausse des résidents non permanents (RNP) a repris son rythme d’avant la pandémie, atteignant même un solde record pour un trimestre (+25 800 personnes). Cette évolution porte les effectifs estimés de RNP à 290 000 personnes au 1er juillet 2022, indique le ISQ.

Le Québec a accueilli 50 300 immigrants permanents en 2021, comparativement à 25 200 en 2020.

Les cibles de 44 500 à 47 500 admissions prévues dans le Plan d’immigration du Québec pour 2021 ont été atteintes, mais le rattrapage planifié de 7 000 admissions supplémentaires visant à combler une partie du déficit observé en 2020 (et qui devaient s’ajouter aux cibles pour 2021) n’a pas été complètement réalisé.

La part des immigrants accueillit au Québec dans l’ensemble de ceux admis au Canada était de 12,4 % en 2021. Il s’agit d’une baisse de (13,7 %) par rapport à 2020 et d’un niveau comparable à celui de 2019 (11,9 %).

La France (18,9 %) arrive au premier rang pour l’accueil des nouveaux arrivants de 2021, devant la Chine (6,1 %), l’Algérie (5,3 %) et Haïti (5,0 %).

Parmi les différentes catégories, l’immigration économique forme le groupe le plus important. Il comprend 53 % des immigrants de 2021. La catégorie « regroupement familial » représentait 28 % des immigrants de 2021, et 15 % pour celle des « réfugiés et personnes en situation semblable».

Migration interprovinciale

On estime que les pertes migratoires interprovinciales du Québec avec le reste du Canada se situent à 2 200 personnes en 2021, ce qui les place parmi les plus faibles jamais enregistrés. Elles étaient d’environ 4 600 personnes en 2020, alors qu’elle était d’environ 14 000 personnes en 2010.

Les données provisoires de la première moitié de 2022 indiquent que les entrants du Québec en provenance d’autres provinces auraient été aussi nombreux que les sortants du Québec vers le reste du Canada, ce qui se traduirait par un solde interprovincial nul, une situation rarement observée auparavant.