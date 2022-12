Agir pour maintenir les aînés dans la communauté

Dalicia Dagalla, 64 ans, résidente de la Coopérative d'habitation Côté-Soleil et Silfise Eliscav, 77 ans, résidente du HLM André-Corneau participent régulièrement aux ateliers communautaires afin de briser l'isolement et de prendre en main leur santé physique et mentale.

Améliorer la qualité de vie des personnes aînées, c’est la mission de près de 150 travailleurs de milieu du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). Ceux-ci repèrent, rejoignent et soutiennent des aînés en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation aux quatre coins du Québec, favorisant leur accompagnement et leur référencement vers les ressources pertinentes dans leur communauté.

Selon le rapport Vieillir en santé publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en octobre 2021, les aînés formaient 18% de la population québécoise en 2016. En 2031, ils en représenteront le quart et, en 2066, près du tiers. Au 1er juillet 2019, le Québec comptait 1 634 712 personnes âgées de 65 ans et plus, ce qui équivaut à près de 20% de la population.

«Notre société est vieillissante, il faut créer des milieux accueillants, bienveillants et sécuritaires pour que nos aînés puissent vieillir dans la communauté», dit Martine Hilaire, travailleuse de milieu depuis sept ans auprès de l’organisme Le Temps d’une Pause dans le quartier Saint-Michel.

Créer des liens

«Nous sommes deux ITMAV dans le quartier Saint-Michel, qui a une clientèle majoritairement immigrante, donc très vulnérable. On repère des aînés qui ne sont pas dans le système, ceux qui habitent seuls chez eux ou dans un HLM, et qui n’ont pas de ressources autour d’eux pour les aider», dit l’intervenante sociale d’origine haïtienne.

Mme. Hilaire organise chaque semaine des activités et des ateliers portes ouvertes aux HLM André-Corneau, Laure-Conan et Gabriel-Sagard, ainsi qu’au Carrefour populaire de Saint-Michel, avec la participation de partenaires comme la TOHU, le CSLC et d’autres acteurs communautaires. Une vingtaine d’aînés du quartier issus de divers milieux de vie participent aux séances d’activité physique, aux ateliers d’arts et de jeux, aux repas collectifs ou aux sorties de groupe.

Nous créons des liens entre nos personnes aînées pour qu’elles soient en mesure de se fréquenter et de s’entraider. Ça crée des amitiés et des nouvelles familles. Martine Hilaire, travailleuse de milieu ITMAV dans le quartier Saint-Michel

Martine Hilaire, intervenante de milieu dans le cadre du programme ITMAV à Saint-Michel. Crédit photo : Karla Meza / Métro

Briser l’isolement

Fadila Belkaaloul, 73 ans, s’est établie au Québec en 2020 grâce au programme fédéral de parrainage de parents, après avoir passé une dizaine d’années à visiter ses enfants durant la période estivale.

«Quand je suis arrivée au Québec, je me suis retrouvée seule parce que mon mari et mes enfants étaient souvent occupés avec le travail et les études. J’ai trouvé cela difficile», dit la grand-mère d’origine algérienne, rencontrée lors des portes ouvertes au centre Laure-Conan le 15 décembre.

Mme Belkaaloul nous confie être «sortie de sa coquille» grâce aux portes ouvertes organisées par Mme Hilaire dans son quartier. Beau temps, mauvais temps, elle y participe plusieurs fois par semaine.

«J’adore socialiser, j’aime venir ici pour discuter avec les gens et pour bouger.»

Raynald Vallières, 74 ans, président de l’Association de résidents du HLM André-Corneau, se réjouit pour sa part de pouvoir s’épanouir dans un milieu multiculturel.

«La plupart des gens dans mon HLM habitent seuls, je trouve ça intéressant de pouvoir venir ici de temps à autre pour faire de l’exercice, rencontrer des gens d’autres HLM et voir des nouveaux visages. Il y a de gens de plusieurs nationalités et on s’entend tous très bien.»

Stimuler le corps et l’esprit

Étant consciente des bienfaits de l’activité physique et du contact social pour retarder l’apparition des maladies chroniques et le déclin cognitif, Dalicia Dagalla, une Philippine âgée de 64 ans, participe avec enthousiasme aux rencontres hebdomadaires.

«Faire des étirements et bouger, c’est bon pour notre corps. Ça aide à soulager les douleurs et c’est bon pour notre tête. Quand je fais des mots cachés, parfois je bloque et je ne trouve pas les mots, mais lorsque je fais de l’exercice, je les trouve facilement, c’est magique!», dit la résidente de la Coopérative d’habitation Côté-Soleil, située à Saint-Michel.

«Grâce à Martine, je fais maintenant partie de plusieurs communautés dans les différents centres.»

Dalicia Dagalla, 64 ans, résidente de la Coopérative d’habitation Côté-Soleil participe régulièrement aux rencontres communautaires afin de briser l’isolement et de prendre en main sa santé physique et mentale. Crédit photo : Karla Meza / Métro

Un travail collectif

Actuellement, 124 organismes communautaires du Québec reçoivent une aide financière du programme ITMAV pour réaliser 147 projets pour les personnes aînées.

«Le problème est que les organismes reçoivent du financement par projet et non du financement récurrent. Ils ont de la difficulté à garder leurs employés, car les conditions de travail sont difficiles», déplore Martine Hilaire, qui lance un cri du cœur au gouvernement au nom des 150 travailleurs de milieu de l’ITMAV au Québec.

«Nous contribuons à agrandir le filet de sécurité des aînés, mais faut-il encore que le Conseil du trésor reconnaisse notre travail afin de pérenniser nos actions et d’ajouter des intervenants là où il n’y en a pas. C’est toute la société qui en ressortirait gagnante!»

Mme Hilaire souligne l’importance d’encourager la participation sociale pour combattre l’âgisme ainsi que de faire de la vigie et de la sensibilisation contre la maltraitance des personnes aînées. «L’institutionnel, le communautaire et le public doivent travailler ensemble pour améliorer la qualité de vie de nos aînés.»

Le programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) s’inscrit dans le Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées.

Ce texte a été produit dans le cadre de L’Initiative de journalisme local.