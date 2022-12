Mondial de soccer: la Croatie remporte la petite finale

La sélection Croate s’est offerte une place sur le podium en s’imposant 2-1 face au Maroc, lors de la petite finale de la coupe du monde de soccer 2022. Les Croates terminent troisième du tournoi tandis que les Lions de l’Atlas, dont le parcours historique a suscité de vives émotions chez les supporteurs, décrochent la quatrième place.

Ce sont les Croates, finalistes de la coupe du monde 2018, qui ont ouvert le score avec un but de Joško Gvardiol à la septième minute de jeu. Les Marocains ont répliqué dans la foulée, deux minutes après, avec une égalisation signée Achraf Dari. C’est finalement Mislav Oršić qui a redonné l’avantage aux Croates et inscrit le but de la victoire à la 42ème minute.

Rappelons que lors de la dernière coupe de monde de soccer en 2018, les Croates s’étaient inclinés en finale face à l’équipe de France de Didier Deschamps.

Le Maroc, quant à lui, est entré dans l’histoire en devenant la première nation africaine à atteindre les demi-finales de la compétition.