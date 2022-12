Désengorgement des urgences: l’UdeM ouvre ses portes aux patients

Le taux d’occupation atteint plus de 150% dans les urgences de certains hôpitaux.

Des locaux de l’Université de Montréal (UdeM), habituellement utilisés pour la formation d’étudiants en sciences infirmières, ont été convertis et seront mis à la disposition de patients en provenance du service d’urgence de la Cité de la Santé à Laval, afin de désengorger ce dernier.

Des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) et des infirmières cliniciennes pourront prodiguer des soins sur le campus lavallois de l’UdeM, tout en partageant leur expertise avec les étudiants affiliés à l’établissement.

«Il s’agit d’une clinique-école universitaire où les infirmières IPS et les infirmières cliniciennes vont apprendre à travailler en tandem», a expliqué Sylvie Dubois, doyenne de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal, à Radio-Canada.

En plus de citoyens redirigés de l’urgence de la Cité de la Santé de Laval, les locaux, situés sur l’île Jésus, pourraient accueillir des patients référés par un professionnel du guichet d’accès première ligne (GAP), ou par des équipes en soins à domicile du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.

«L’objectif premier, c’est de voir les patients ailleurs qu’à l’urgence et d’augmenter l’accessibilité des soins», a rapporté Stéphanie Guindon, cheffe de la pratique avancée et du développement des compétences au CISSS de Laval.

Depuis l’annonce de la création d’une cellule de crise sur les urgences au début du mois de novembre par le ministre de la Santé Christian Dubé, la clinique d’IPS de Laval est la quatrième à ouvrir ses portes dans la région métropolitaine.

Elle sera ouverte sur rendez-vous de 8 h à 20 h les lundis et les mercredis, et de 8 h à 12 h les samedis et les dimanches. Près de 300 plages horaires seront à combler chaque semaine.