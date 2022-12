Mort d’un détenu à la prison de Bordeaux, un gardien suspendu

Un agent correctionnel de la prison de Bordeaux a été suspendu temporairement après une intervention musclée ayant coûté la vie du détenu Nicous D’Andre Spring, 21 ans, a annoncé le ministère de la Sécurité publique (MSP).

Le détenu serait décédé samedi après-midi à la suite d’une altercation avec des agents correctionnels lors de laquelle du poivre de Cayenne et un masque anticrachat ont été utilisés pour le maîtriser.

Mathieu Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ-CSN), a précisé en entrevue avec La Presse que les agents ont dû recourir à ces méthodes «pour contrôler la personne qui essayait de mordre et de cracher sur les agents » et qu’elle aurait été prise d’un malaise « suite à l’intervention avec le poivre de Cayenne.»

Le décès du détenu soulève des questionnements en ce qui a trait l’utilisation de poivre de Cayenne, substance jugée dangereuse pour les voies respiratoires. Plusieurs détenus sont décédés aux États-Unis à la suite de l’emploi de cette arme intermédiaire, la seule qui peut être utilisée par les agents correctionnels lors d’altercations.

La Sûreté du Québec et le bureau du coroner enquêtent actuellement sur les causes et circonstances du décès. Selon les informations de Radio-Canada, une autopsie sera effectuée.

M. D’Andre Spring qui portait aussi le nom d’artiste Yk Lyrical était incarcéré en attendant son procès pour des chefs d’accusation de voies de fait, de port d’arme dans un dessein dangereux et d’omission de se conformer à une ordonnance.