COVID-19: Ottawa exige un test négatif pour les voyageurs de Chine

Alors que le gouvernement fédéral avait levé, le 1er octobre dernier, l’ensemble des restrictions liées à la COVID-19 à l’entrée du pays, Ottawa donne un tour de vis aux voyageurs en provenance de Chine, de Hong Kong et de Macao. À partir du 5 janvier prochain, ces derniers devront présenter un résultat négatif de test à la COVID-19 afin de pouvoir entrer au Canada.

Cette décision a été prise suite «à l’augmentation subite des cas de COVID-19 en République populaire de Chine, et en raison de la quantité limitée de données épidémiologiques et liées au séquençage génomique du virus concernant ces cas», a expliqué le gouvernement du Canada, par voie de communiqué.

La mesure s’appliquera à tous les voyageurs âgés de 2 ans et plus, peu importe leur statut vaccinal ou leur nationalité. Qualifiée de «temporaire» par Ottawa, elle demeura en vigueur 30 jours avant d’être réévaluée «au fur et à mesure que d’autres données et preuves sont accessibles».

Rappelons que la Chine fait actuellement face à une explosion du nombre d’infections à la COVID-19 à travers le pays. Son gouvernement a récemment concédé qu’il était dans l’incapacité de tracer l’évolution des contaminations.

D’autres pays dont les États-Unis, le Japon, Taiwan et l’Italie, ont cette semaine réimposé des restrictions aux voyageurs de Chine, au vu du contexte épidémiologique actuel. Le Canada leur emboîte ainsi le pas.

«Depuis le début, notre gouvernement a pris les mesures nécessaires pour protéger les Canadiennes et les Canadiens contre la pandémie de la COVID-19. Nos interventions sont dictées par la prudence, et nous n’hésiterons pas à ajuster les mesures pour protéger la santé et assurer la sécurité de la population canadienne», a déclaré le ministre fédéral de la Santé Jean-Yves Duclos.

Préoccupée par la montée des cas de COVID-19 en Chine, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a exhorté vendredi les responsables Chinois à «effectuer un partage régulier de données spécifiques et en temps réel sur la situation épidémiologique.»