Crise climatique: les jeunes Québécois sont les moins optimistes

Greta Thunberg et des manifestants lors de la Grande marche sur le climat du 27 septembre, à Montréal.

Les jeunes Québécois sont ceux qui affichent le moins d’optimisme au Canada, face à la menace de la crise climatique qui s’annonce pour les prochaines décennies. C’est ce que révèle un sondage Léger, réalisé à l’automne 2022, auprès de plus de 3000 Canadiens de 15 à 39 ans.

D’après l’étude, ils sont 80% à penser que la situation ne s’améliorera pas, contre 70% ailleurs au Canada. Cette écoanxiété qui accable la jeunesse québécoise a de réels impacts sur leur vie quotidienne selon plusieurs spécialistes. Certains jeunes présentent de grandes souffrances sur le plan psychologique tandis que d’autres sont influencés par le contexte climatique lors de prises de décisions majeures pour leur avenir.

«On peut avoir des signes physiologiques comme un souffle court, des sueurs, de l’insomnie ou encore une boule dans le ventre. Certains vont ressentir un désespoir ou un pessimisme significatif par rapport à l’avenir et les décisions de la vie», explique la psychologue Inês Lopes, en entrevue avec La Presse Canadienne. «On ne peut pas nier la science, et l’écoanxiété peut avoir des conséquences sur le choix de carrière, le choix d’études et même sur les finances personnelles», ajoute-t-elle.

À titre d’exemple, selon les chiffres, le quart de la génération Z (25%) affirme ne jamais vouloir avoir d’enfants, contre près d’un millénial sur cinq. 44% d’entre eux estiment qu’il n’est pas responsable de mettre un enfant au monde alors qu’une crise climatique est amorcée.

«Je me rappelle qu’en 2018, le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) m’avait rendue très incertaine par rapport à mon propre avenir, et j’en faisais de l’insomnie. Je me disais: c’est quoi mon rôle de mère si je n’ai pas confiance en l’avenir? Quelle image ça envoie à l’enfant?», confie Alexandra Hénault, 21 ans, en entrevue avec La Presse Canadienne.

Rappelons qu’en 2021 déjà, un sondage Léger révélait que 73% des Québécois de 18 à 34 ans, soit la génération Z et les millénariaux, se disent écoanxieux.