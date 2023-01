Des bornes défectueuses à la STM entraînent des pertes de revenus

Pas moins de 13 483 défectuosités reliées aux bornes et valideurs ont été rapportées par les chauffeurs d'autobus entre le 22 septembre 2022 et le 8 janvier 2023.

Pas moins de 13 483 incidents de bornes défectueuses ont été rapportés par les chauffeurs d’autobus entre le 22 septembre et le 8 janvier, ce qui représente une moyenne quotidienne de 124 déplacements gratuits pour les passagers. La situation inquiète le syndicat des chauffeurs d’autobus de la Société des transports de Montréal (STM).

«Au moment où la STM renonce au service d’autobus “10 minutes max”, elle renonce aussi à une importante part de financement du service du transport en commun», regrette le président du syndicat, Pino Tagliaferri.

«Depuis plusieurs années, des défectuosités des boîtes de perception automatisée et valideurs sont constatées. Les retards dans les réparations sont de plus en plus fréquents et les conséquences financières sont énormes. La STM se prive volontairement de revenus, ce qui est inacceptable. La situation actuelle est le résultat des lacunes dans la gestion quotidienne de la STM», dénonce-t-il dans un communiqué.

Des instruments complexes

Les centres de transport Legendre et Stinson étaient effectivement en retard dans l’entretien des équipements des valideurs de bus, confirme le conseiller en relations publiques de la STM, Renaud Martel-Théorêt. La situation sera corrigée dans les prochains jours.

«À ces centres de transport, les clés valideurs nécessaires au dépannage des systèmes de perception des titres de transport n’étaient plus fonctionnelles. Comme il s’agit d’instruments complexes et faits sur mesure pour les besoins de la STM, le délai de remplacement est important. Ceci étant dit, les nouvelles clés ont été reçues et seront acheminées aux centres de transport concernés dans les prochains jours», détaille-t-il par courriel.

De plus, la société de transport affirme ne pas être en mesure de vérifier l’analyse et la compréhension des chiffres par le syndicat puisque le nombre ferait référence à l’ensemble des coupons de transport ouverts dans les autobus et non ceux ouverts par les valideurs de titres.

«À titre d’exemple, nos données démontrent qu’en date du 20 décembre 2022, 272 bus de la STM faisaient l’objet d’un total de 520 coupons de service ouverts concernant les valideurs. Le nombre de coupons de service ouvert est supérieur au nombre de bus puisqu’il arrive qu’un véhicule fasse l’objet de plus d’un signalement par des chauffeurs. De plus, 236 des bus concernés proviennent des centres de transport Legendre et Stinson affectés par les clés valideurs non fonctionnelles, ce qui démontre que l’enjeu est circonscrit à ces centres.»