L’écart de littératie se creuse entre Montréal et les régions

Un fossé se creuse en matière de scolarité et de littératie entre les populations de Montréal et celles des régions éloignées, révèle une étude de la Fondation pour l’alphabétisation.

Bien que l’étude révèle que la littératie de niveau 3 est à la hausse partout au Québec entre 2016 et 2021, la proportion de personnes non diplômées a atteint un creux de 15% à Montréal, alors que plusieurs municipalités régionales de comté (MRC) en comptent le double. La différence entre l’agglomération de Montréal et les autres régions du Québec était de 4,8% en 2016 et se chiffrait à 5,3% en 2021.

Selon le gouvernement du Québec, le niveau 3 en littératie correspond à la capacité de comprendre des textes plus longs et denses, à en interpréter correctement le sens ou à effectuer des liens adéquats entre les différentes idées qu’il contient.

L’étude attribue cet écart à une conséquence de la pénurie de main-d’œuvre, laquelle stimule une entrée prématurée sur le marché du travail. Le vieillissement de la population est aussi mis en cause puisque cette tendance limite le profil scolaire de plusieurs MRC, contrairement à la région métropolitaine de Montréal, qui profite de pôles universitaires et d’une immigration diplômée et spécialisée.

«Il est primordial de passer en mode solution. Notre principal objectif en mesurant ces divers indices liés au niveau de littératie des Québécois demeure toujours celui de mieux comprendre l’enjeu afin que la société soit en meilleure posture pour y réagir, permettant ainsi de faire du Québec une société hautement alphabétisée», affirme le président du conseil d’administration de la Fondation pour l’alphabétisation, André Huberdeau.

La Fondation pour l’alphabétisation souhaite que la province s’attarde davantage à la réduction du décrochage scolaire, notamment chez les garçons. Elle souhaite aussi améliorer le profil de littératie des élèves des écoles de métiers et des centres professionnels et veut miser sur une stratégie nationale de formation continue en milieu de travail.