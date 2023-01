Steven Guilbeault retire un tweet controversé

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a retiré un tweet controversé dans lequel il qualifiait la tuerie en Californie d’acte raciste envers la communauté asiatique. Le principal suspect est lui-même d’origine asiatique, ont fait remarquer plusieurs internautes à l’élu.

Capture d’écran du tweet de Steven Guilbeault. La publication a été supprimée depuis.

Ce tweet a fait vivement réagir la communauté sur Twitter, où plusieurs accusent Steven Guilbeault d’avoir instrumentalisé l’événement sans avoir vérifié les faits, et ce, dans le but de propager ses propres valeurs. Certaines critiques ont aussi visé le manque de transparence du ministre, le traitant de «lâche» après avoir vu le tweet disparaître depuis.

Le ministre avait aussi publié ce message sur Facebook, qu’il a finalement retiré.

Rappelons qu’une dizaine de personnes ont été tuées et une dizaine d’autres blessées dans une fusillade survenue à Monterey Park, en Californie. Le suspect, Huu Can Tran, un homme de 72 ans, a ouvert le feu dans une boîte de nuit où plusieurs personnes célébraient le Nouvel An lunaire.

Le cabinet de Guilbeault a confirmé avoir publié le tweet en question hier soir et l’avoir supprimé ce matin après avoir appris de nouvelles informations faisant en sorte que le message n’était plus d’actualité.