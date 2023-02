Yannick Nézet-Séguin remporte deux prix Grammy

Le chef d’orchestre montréalais Yannick Nézet-Séguin a remporté deux prix Grammy ce soir à Los Angeles, lors de la Premiere Ceremony.

Le musicien, qui dirige l’Orchestre métropolitain de Montréal mais également le Metropolitain Opera de New York et l’Orchestre de Philadephie a été récompensé à deux reprises. Une première fois pour Fire Shut Up In My Bones de Terence Blanchard, qui a été désigné comme meilleur enregistrement d’un opéra.

Il a été couronné dans un second temps pour le meilleur album solo vocal, avecVoice of Nature : The Anthropocene, enregistré avec Renée Fleming.