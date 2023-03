Des tics causés par TikTok? C’est possible

La plateforme TikTok aurait un impact sur le développement social des jeunes, particulièrement des femmes. Certains auraient même développé des tics en l’utilisant.

Au cours d’une période de trois semaines au mois de mars 2021, le nombre de vues associées aux vidéos TikTok relatives aux tics et au syndrome de Gilles de la Tourette a grimpé en flèche. Elles ont cumulé environ 5,8 milliards de vues, nous apprend une étude américaine publiée en 2021 dans la Movement Disorders Clinical Practice. Parallèlement, le nombre de personnes se présentant dans les cliniques neurologiques avec des tics a également bondi durant la pandémie.

Face à ce constat, des chercheurs se sont intéressés au gain de popularité de ce genre de contenu sur cette plateforme. L’échantillon analysé par les chercheurs englobe les vidéos les plus regardées et diffusées par les influenceurs anglophones les plus populaires de TikTok durant une journée du mois de mars 2021. Ces vidéos avaient été en majorité faites par des femmes, et l’âge moyen des créateurs de contenu était de 18,8 ans.

Selon les chercheurs, la vocalisation et les mouvements qui ont été observés au sein de ce bassin de personnes partagent certaines caractéristiques communes.

«Bien que les tics soient généralement plus fréquents au niveau des yeux, de la tête, du cou et des épaules, dans les vidéos les plus populaires de notre cohorte, les mouvements des bras étaient les plus fréquents par rapport à toutes les autres parties du corps», peut-on lire dans l’étude.

Santé mentale

S’élevant à 29 par minute, la moyenne totale des tics vocaux et moteurs était également bien supérieure à la moyenne observée typiquement pour le syndrome de la Tourette, laquelle est de 0 à 13 tics par minute.

Ce phénomène étrange relèverait d’un cas moderne de «somatisation aigüe collective», soit le fait pour un groupe d’individus de convertir des troubles psychiques en troubles physiques. La détérioration de la santé mentale pendant la pandémie pourrait avoir contribué à la propagation spontanée des tics chez ces jeunes. Le stress additionnel lié à l’utilisation accrue des réseaux sociaux au cours du confinement pourrait également avoir un rôle à jouer.

Bien qu’il soit possible que l’exposition au contenu Web de TikTok ait pu provoquer des symptômes chez certaines personnes, le caractère inusité de cette tendance ne manque pas de soulever des doutes quant à la sincérité des créateurs de contenu affligés de tics. En effet, l’étude mentionne que plus de la moitié de ces influenceurs utilisaient la plateforme TikTok pour vendre également des produits au public.

«Les médias sociaux sont devenus une source de revenus lucrative pour […] les créateurs populaires qui vendent des produits ou font la promotion d’autres entreprises sur leurs pages. L’augmentation des revenus pour ceux qui ont le plus d’abonnés peut se chiffrer en millions de dollars. Il est payant de devenir populaire sur les plateformes de médias sociaux, et le fait de suivre les tendances […] peut aider ces créateurs à atteindre ce statut», conclut-on dans l’étude.