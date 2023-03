Arrivée du REM: Longueuil redessine son réseau de transport collectif

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) présente un nouveau tracé de son réseau, révisé afin de mieux accueillir la mise en service du Réseau express métropolitain (REM) ce printemps.

En plus de mieux répondre aux besoins des citoyens de Longueuil, Brossard, Boucherville, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville – qui ont pu s’exprimer sur ce projet lors de consultations publiques – les modifications permettront une meilleure connexion au REM, entre les villes de l’agglomération, ainsi que davantage de flexibilité pour les utilisateurs, a déclaré le RTL par voie de communiqué jeudi.

Le réseau comprendra notamment 29 lignes d’autobus connectées aux trois stations du REM à Brossard. Plus de 1 400 voyages quotidiens seront effectués vers ou depuis le REM. Le RTL indique par ailleurs que 27 circuits, dont 5 nouvelles lignes, ont été redessinés ou ajoutés, et que plus de 2 100 arrêts d’autobus ont été modifiés dans le cadre de ces révisions.

«À l’annonce du déploiement de l’antenne Rive-Sud du REM, le RTL a décidé d’opérer la plus importante révision de son réseau des 30 dernières années afin qu’il corresponde aux nouvelles habitudes de vie des citoyens, qu’il s’étende sur l’ensemble du territoire, qu’il soit enraciné au cœur des communautés et enfin qu’il puisse se connecter aux trois stations du REM à Brossard», réagit la présidente du conseil d’administration du RTL, Geneviève Héon.

De nombreux outils visant à informer les citoyens sur l’ensemble de ces changements sont disponibles sur le site internet du RTL. Une campagne d’information sera également déployée le 13 mars, en ligne et sur le terrain, afin de mieux préparer les utilisateurs à cette transition.

Des rencontres dans chaque ville de l’agglomération de Longueuil sont au programme, souligne le RTL.

La RTL affirme que ces opérations d’arrimage avec le REM constituent une première étape et que «ce réseau renouvelé poursuivra son développement de manière graduelle avec l’objectif d’offrir un service en miroir avec les besoins exprimés par les citoyens de l’agglomération de Longueuil».