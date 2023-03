Le géant du porno MindGeek vendu à une firme de capitaux d’Ottawa

MindGeek, l’exploitant du site pornographique montréalais Pornhub, a été racheté par Ethical Capital Partners (ECP), une firme de capitaux privés d’Ottawa.

Ce changement de mains a été dévoilé jeudi après-midi par voie de communiqué. Le montant de la transaction n’est pour le moment pas connu. Selon le Globe Mail, les deux avocats à la défense Solomon Friedman et Fady Mansour et l’ancien policier de la GRC Derek Ogden figurent parmi les fondateurs de ECP.

ECP dit vouloir appuyer l’aspect éthique de l’entreprise MindGeek.

«Chez ECP, nous recherchons des entreprises innovantes et éthiques qui opèrent à la frontière de nouveaux secteurs en pleine évolution. Avec MindGeek, nous avons identifié une marque technologique dynamique qui repose sur des bases de confiance, de sécurité et de conformité», a fait valoir Fady Mansour, associé et fondateur d’ECP.

Avant que MindGeek ne fasse l’objet de plusieurs recours judiciaires, sa valeur se situait entre 1,2 et 1,5 milliards $, selon TVA Nouvelles.

Le géant montréalais de la pornographie s’était retrouvé face à la justice pour avoir notamment diffusé de la pornographie infantile et des agressions sexuelles. Dans la foulée d’une enquête menée par le New York Times en 2020, Visa et Mastercard s’étaient détachés des opérations de MindGeek.