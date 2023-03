Comment réduire sa facture Netflix et autres?

Le standard de consommation de divertissement numérique est bien différent de celui de l’époque où l’abonnement à Netflix, reine du film et de la série télé, suffisait pour ne rien manquer.

Si la plateforme résonnait avec facilité, choix et économie, son piédestal semble s’effriter. Les prix sont en hausse, les conditions d’utilisation se compliquent, mais ce n’est pas tout. Avec la prolifération des plateformes de vidéodiffusion, l’éventail de choix se distribue désormais parmi différentes plateformes, chacune avec leur propre abonnement et donc chacune avec sa facture. Une étude révèle d’ailleurs que 56% des usagers considèrent qu’il y a trop de plateformes.

Pour goûter à tout, il semble qu’il faille maintenant s’abonner à tout et donc payer davantage. Un mode de consommation alternatif surnommé le «subscription hopping» qui pourrait être traduit par «vagabonderie d’abonnement» ou «vagabonnement» semble davantage adapté à l’ère du temps et permet d’économiser sans ne rien manquer.

La vagabonnement

La vagabonnement consiste simplement en cette idée de ne s’abonner que temporairement à une plateforme de vidéodiffusion (Netflix, Disney plus, Apple TV, Prime vidéo, Crave, Tout.TV), soit le temps de consommer les œuvres qui nous interpelle plutôt que de demeurer abonner à toutes les plateformes en tout temps.

Alors que l’arrivée de nouveaux contenus sur ces plateformes n’est pas constante et que la qualité de ceux-ci ne l’est pas plus, inutile de payer à longueur d’année. Contrairement à la télé payante, l’abonnement à une plateforme de vidéodiffusion ne constitue pas un contrat. S’abonner pour un mois sans oublier d’immédiatement annuler le renouvellement automatique pour passer de l’une à l’autre de ces plateformes est préférable. Il est donc recommandé d’éviter les abonnements annuels, même s’ils semblent moins coûteux.

S’abonner un mois à Netflix, écouter ce qui nous plaît, analyser ce que les autres plateformes ont à offrir et puis changer pour la plateforme qui offre ce qui nous interpelle le mois suivant permettrait de faire des économies. En plus, cette méthode peut permettre d’avoir accès au verdict du public quant à la série de l’heure avant de s’y adonner par soi-même.

Autre chose à surveiller pour être un bon vagabond numérique, ce sont les modes de sorties des séries. Alors que la norme voulait précédemment que tous les épisodes d’une saison sortent en même temps, ce n’est plus toujours le cas. Pour créer un engouement et pour surtout pour forcer les fans à payer plus d’un mois pour consommer une série, les plateformes tendent désormais à sortir les épisodes l’un après l’autre, comme avec The Last of Us, par exemple. Il peut donc être judicieux d’attendre que tous les épisodes d’une saison soient disponibles avant de s’abonner à la plateforme qui les offre.

Attrapez les promotions!

En procédant à un constant changement d’abonnement, il vaut la peine de repérer les promotions. Par chance, elles ne manquent pas. En voici quelques-unes.



– L’abonnement à Tout.TV Extra, qui offre l’immanquable C’est comme ça que je t’aime, est offert gratuitement aux abonnés de Telus.

– Avec un achat d’un produit Apple, vous recevrez un abonnement d’un an à Apple TV+ qui propose notamment la série adulée Dissociation.

– Un abonnement à Amazon Prime, qui donne accès à la livraison gratuite, vient aussi avec un abonnement à la plateforme de – vidéodiffusion Prime Video. Vous pouvez y retrouver notamment la superproduction Le Seigneur des Anneaux: Les Anneaux de Pouvoir.

– Certaines chaînes, moins connues, sont d’ailleurs entièrement gratuites. Par exemple Mubi, qui offre des films classiques ainsi que des nouveautés.