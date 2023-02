Comment vous affecteront les nouvelles règles de Netflix?

Les usagers canadiens de Netflix avaient jusqu’à hier pour déclarer leur adresse principale, laquelle servira à fermer l’accès à leur compte depuis toute autre adresse. Aujourd’hui, le 22 février, le géant du divertissement sévit et les connexions désormais illicites sont coupées.

Pour ajouter une adresse en plus de son adresse principale de laquelle on peut se connecter, il faudra maintenant payer un supplément de 7,99$ par mois. Pour ceux qui utilisaient le compte d’autrui, l’historique de visionnement, les listes et toutes données associées à votre profil pourront être liées à un autre compte existant si ce dernier paye le supplément permettant d’avoir un usager additionnel.

Pour décider de la validité d’une connexion, Netflix entend notamment utiliser l’adresse IP de l’appareil connecté et du réseau wi-fi. L’entreprise annonce qu’il demeurera néanmoins possible de se connecter à l’application Netflix sur ses appareils mobiles même en déplacement ou encore sur un appareil fixe dans un hôtel, par exemple. Dans ce cas, lors de la connexion, un numéro à quatre chiffres sera envoyé par texto au numéro de téléphone ou à l’adresse courriel associée au compte. L’usager désirant se connecter aura quinze minutes pour entrer les chiffres dans sa page de connexion.

Sans préciser de limite de temps, Netflix annonce que la connexion d’un appareil à Netflix hors du réseau internet correspondant à l’adresse principale d’un usager devra être revérifiée après un certain laps d’utilisation pour que l’accès au service soit maintenu.

La fin de l’amour

L’annonce de la fin du partage de mots de passe entre différents usagers survient après que Netflix ait perdu plus de 200 000 usagers en plus d’avoir vu la valeur de ses actions baisser de 70% en 2022. Le Canada, avec la Nouvelle-Zélande, l’Espagne et le Portugal, est parmi les premiers pays où cette restructuration du partage est imposée.

Le changement choque plusieurs utilisateurs, surtout qu’en 2017, Netflix Tweetait que «l’amour, c’est de partager son mot de passe».

Love is sharing a password. — Netflix (@netflix) March 10, 2017