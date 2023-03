Porter des bas dépareillés pour sensibiliser à la trisomie 21

En cette Journée mondiale de la trisomie 21, le Regroupement pour la Trisomie 21 (RT21) lance à nouveau sa campagne Opération Bas Dépareillés, dans le but de sensibiliser le grand public à la trisomie 21 ainsi qu’à la «différence».

C’est en 2015 que le regroupement Down Syndrome International (DSI) a créé cette campagne, qui sera par la suite relayée au Québec avec le RT21. Le principe? Enfiler des bas dépareillés colorés et publier sur les réseaux sociaux une photo de soi, avec les bas, en utilisant les hashtags #tousinclusifs et #JMT21. Par la même occasion, l’organisme encourage le public à faire des dons sur son site web.

«Ce geste symbolique permet de soutenir les personnes vivant avec la trisomie 21 et d’encourager l’inclusion et la différence, en luttant contre la discrimination et l’exclusion sociale auxquelles elles peuvent faire face», peut-on lire dans un communiqué de l’organisme montréalais.

Cette année, c’est la comédienne Chantal Fontaine qui est la porte-parole de la campagne, elle qui est marraine de l’organisation RT21 depuis près de 30 ans.

Je m’implique auprès du RT21 depuis de nombreuses années, pour continuer de sensibiliser la population à la cause et permettre aux personnes ayant la trisomie 21 de s’épanouir et de rêver. Chantal Fontaine, comédienne, porte-parole de la campagne et marraine de RT21

Une conférence virtuelle interactive aura d’ailleurs lieu le 21 mars à 19h, gratuite et ouverte à tous, dans le but d’en apprendre plus et de démystifier la trisomie 21.

Qu’est-ce que la trisomie 21? La trisomie 21, aussi appelée syndrome de Down, est un état congénital provoqué par la présence d’un chromosome supplémentaire sur la 21e paire de chromosomes. Ce n’est pas une maladie; la trisomie 21 ne s’attrape pas et ne se guérit pas. Chez les personnes ayant la trisomie 21, on observe des particularités comme un retard cognitif ainsi que des caractéristiques anatomiques distinctives qui varient d’une personne à l’autre. L’incidence est d’environ un cas pour 770 naissances. Celle-ci croît avec l’âge maternel. La trisomie 21 n’est généralement pas héréditaire, mais aléatoire. Source: Le Regroupement pour la Trisomie 21 (RT21), brochure 21 questions sur la trisomie 21.