Trois voyages en train facile à faire de Montréal

Vous voulez partir de Montréal, alors que la belle saison s’en vient, mais vous n’avez pas de voiture? Métro a sélectionné pour vous trois voyages en train qui pourraient vous étonner.

S’échapper entre nature et fleuve

Certaines des montagnes les plus belles du Québec, des forêts uniques de sapins, la jolie ville de Baie-Saint-Paul, le tout avec une vue imprenable sur le plus grand estuaire du monde, son eau bleue et ses baleines (rares aussi au sud): bienvenue à Charlevoix. Pas besoin de louer une Communauto ou de payer l’essence pour s’y rendre.

Après le train VIA Rail vers la ville de Québec, vous pourrez embarquer dans le tout nouveau train de Charlevoix, qui fonctionne à l’hydrogène – une technologie verte – et parcourir un des chemins de fer les plus panoramiques de la province. Depuis les différents arrêts, on peut partir en randonnée, visiter la ville de Baie-Saint-Paul et sa plage ou encore aller jouer au casino de La Malbaie.

Il faudra cependant mettre le prix pour ce séjour charlevoisien. Comptez 109$ pour l’allez-retour entre Québec et Baie-Saint-Paul, le double pour aller jusqu’à La Malbaie. Le train entre Montréal et Québec commence lui à partir de 42$ l’aller simple.

L’attrait des cascades

Nombre de Montréalais n’ont jamais visité la cascade la plus connue de la planète, Niagara Falls, et le train peut vous y emmener. Impressionnant, certes, mais voir les chutes n’est pas le seul intérêt de la région. La ville donne l’impression d’être un mini-parc d’attractions et vous pourrez aussi visiter les dessous de l’ancienne usine hydroélectrique – et passer derrière les chutes, frissons garantis – ou prendre un bateau pour être arrosés.

Une autre belle option ? La gare n’étant pas située à côté des chutes, il vous faudra marcher ou prendre le bus. Mais ce n’est pas votre seul choix, vous pouvez louer un vélo électrique et vous rendre aux chutes avec. Par la suite, vous pourriez redescendre le long de la Niagara River Parkway, une route scénique avec points de vue sur les gorges à l’eau turquoise des gorges du Niagara (Niagara Glen, en anglais).

Pour vous y rendre, vous devrez prendre deux trains, un de Montréal à Toronto et un autre de Toronto à Niagara, pour un aller simple qui vous reviendra à 128$. Sur le chemin, vous pourrez visiter Toronto et des villes côtières du lac Ontario, une occasion de diviser le voyage en deux, de s’arrêter et faire trempette.

Destination… la Maison-Blanche

Ce 4 avril, le premier train au départ de Montréal vers New York, en trois ans, lèvera les voiles. Mais si New York est une destination excitante en soi, pourquoi s’arrêter à la grosse pomme ? En effet, depuis New York, deux lignes de trains se rendent dans la capitale américaine. Un train à grande vitesse, l’Acela, – le seul du continent! – et un train plus lent, le Northeast.

À Washington, les choses à faire sont nombreuses. Musées nationaux, Capitol, mémoriaux divers et Maison-Blanche seront au programme. L’occasion de découvrir le cœur politique du voisin du sud, les États-Unis. De plus, la ville offre aussi des quartiers pleins de charmes comme Georgetown.

Depuis Montréal, montez à bord de l’Adirondack pour 70 US$ l’aller simple et traversez la chaine de montagnes homonyme. Depuis New York, se rendre à Washington coûtera à partir de 20US$ en train régional et 70US$ en train rapide, pour un gain de 20 minutes.