Plus de 800 personnes attendues au deuxième Sommet Climat à Montréal

La mobilité, ainsi que la décarbonisation des bâtiments et des transports, seront des thématiques à l’honneur lors de la deuxième édition du Sommet Climat Montréal, qui se tiendra les 9 et 10 mai au Grand Quai du Port de Montréal. Plus de 800 personnes y sont attendues.

Encore une fois cette année, des acteurs des milieux des affaires, philanthropiques, politiques, communautaires, environnementaux et de la société civile se réuniront pour dégager des pistes d’actions «concrètes, réalistes et rapides à la hauteur des défis climatiques de la métropole». Ce sera aussi l’occasion pour eux de faire le point sur les engagements climatiques pris lors du Sommet Climat Montréal 2022.

Les thématiques de la mobilité, des bâtiments, de l’adaptation, de la communauté et de l’accompagnement d’entreprises seront à l’ordre du jour. Il mettra ainsi en commun tous les efforts et expertises de l’écosystème montréalais pour décarboner rapidement les bâtiments et les transports, et faire de Montréal une métropole plus résiliente et inclusive.

Pour la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ce rendez-vous est un incontournable pour accélérer la transition écologique. «Ce défi de taille nécessite des gestes concrets de toute la collectivité, et cette édition sera l’occasion de poursuivre la mise en œuvre des actions nécessaires pour la résilience de la métropole avec nos partenaires. L’ambition environnementale de Montréal se démarque sur la scène internationale, et ce sommet sera l’occasion d’aborder les avancées du Plan climat, tout en présentant les prochaines étapes de la Ville vers la carboneutralité, notamment en matière de mobilité», soutient-elle.

Mme Plante donnera le coup d’envoi du Sommet le 9 mai, en compagnie de la vice-première ministre du Québec et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et du ministre québécois de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette. Ce sera ensuite au tour de grands acteurs de la métropole d’annoncer de nouveaux engagements climatiques ambitieux dans le cadre d’une table ronde.

Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, ouvrira quant à lui la deuxième journée du Sommet, le 10 mai dès 9 h, suivi de personnalités de premier plan, comme David Miller, directeur général du C40, et Dre María Neira, directrice du Département de la santé publique, de l’environnement et des déterminants sociaux de la santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Voir la programmation complète ici.